Bahçesaray belediye meclisinden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Van'ın Bahçesaray Belediyesi meclisinden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek.

Devletin terör devleti kurulmasını engellemek ve Suriyelilerin kendi ülkelerine dönüşünü sağlamak için başlattığı "Barış Pınarı Harekatı"na Bahçesaray Belediye Meclisisinden destek kararı alındı.Toplantı sonrası belediye meclisi adına açıklama yapan Başkan Arvas; "Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DEAŞ, PKK, PYD, YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu belediye meclisimiz olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Belediye meclisimiz, her zaman kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır" ifadelerini kullandı.