Bahçesaray Belediyesinden 20 mahalleye su sıvatı

Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas ile Tarımsal Daire Başkanlığı yetkililerinin ortak çalışması sonucu Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresinin destekleriyle temin edilen su sıvatlarının birinci partisi olan ve 20 mahalleye dağıtılacak 200 tanesi ilçeye getirildi. AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, meraya dayalı hayvancılık yapılan alanlarda hayvanların temiz su ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılacak sıvatların ilçeye kazandırılmasının önemine değinerek, “Emeklerinden dolayı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve Bahçesaray Belediye Başkanımız Meki Arvas başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. 20 mahallemize dağıtılacak sıvatlar sayesinde hayvancılıkla uğraşan halkımız rahat bir nefes alacaklar. İkinci parti dağıtımı da Allah'ın izniyle en kısa zamanda gerçekleştirilecektir” dedi.