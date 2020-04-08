İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bahçesaray belediyesinden el dezenfekte istasyonu

Van’ın Bahçesaray Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında ilçenin farklı yerlerine el dezenfekte istasyonları kurdu.

Van'ın Bahçesaray Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında ilçenin farklı yerlerine el dezenfekte istasyonları kurdu.


Bahçesaray Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında salgının yayılma riskinin en fazla olduğu toplu yaşam alanlarında dezenfekte ve hijyen çalışmalarını yoğunlaştırdı. İlçede salgının önlenmesi için dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, Belediye Başkanı Meki Arvas'ın talimatıyla vatandaşların kendilerini virüse karşı koruyabilmeleri için 8 noktaya el dezenfekte istasyonları kurarak önlemlerini artırdı. Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz'ın nezaretinde 8 adet el dezenfekte istasyonları ilçesinin değişik yerlerine kurularak vatandaşın hizmetine sunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.