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Bahçesaray beyaza büründü

Van’ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken bir taraftan da kar’la gelen güzelliklerle kartpostallık manzaralar oluştu.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken bir taraftan da kar'la gelen güzelliklerle kartpostallık manzaralar oluştu.


Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilerken, Van-Bahçesaray, Van-Çatak yoluna üşen çığlar temizlendi. Kar yağışı sonrası ilçe merkezi beyaza büründü. Karlı ağaçların gökyüzü ve bulutlarla birleşince ortaya doyumsuz enstantaneler çıktı.

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