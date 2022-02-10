Bahçesaray Dikmetaş yolu ulaşıma açıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu Dikmetaş mezrasının yolu ulaşıma açıldıktan bir gün sonra düşen 2'nci çığ, yoğun çalışmalar sonucu bugün temizlenerek tekrar ulaşıma açıldı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde Ocak ayında çığ düşmesi sonucu Altındere Mahallesi Dikmetaş mezrasının yolu ulaşıma açıldıktan bir gün sonra düşen 2'nci çığ yoğun çalışmalar sonucu bugün temizlenerek yol ulaşıma açıldı. Bahçesaray ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki Altındere Mahallesi'ne bağlı Dikmetaş mezrasının yolu, Ocak ayında çığ düşmesi sonucu kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Bahçesaray Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı. İş makineleriyle yer yer 4 metreyi bulan kar kütlelerini temizleyerek ilerleyen ekipler, mezra yolunu ulaşıma açmıştı. Yağan kar yağışıyla birlikte, mezra yolu bir gün sonra tekrar düşen çığla birlikte yine kapandı. Bunun üzerine ekipler, yeniden çalışma başlattı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Bahçesaray Belediyesi karla mücadele ekipleri 26 Ocak'tan buyana yer yer 10 metreyi aşan kar kütlelerini aşarak yolu ulaşıma açtı. Yolun açılan kısmı tünelleri andırırken, çığ riskine rağmen çalışmalar aralıksız devam etti. Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, beraberinde Belediye Başkan yardımcısı Ramazan Takmaz ve AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ile birlikte bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmalarla ilgili açıklama yayan Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, “Az önce AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ile birlikte Altındere Mahallesi Dikmetaş mezrasına gittik. Van Büyükşehir Belediyesi ve Bahçesaray Belediyesi karla mücadele ekiplerin nasıl bir yol açtığına hep birlikte şahit olduk. Bahçesaray ilçesine mutlaka tünelin yapılmasının elzem olduğunu göstermek için bu yoldaki çalışmaları sizlerle paylaşıyoruz. Karabet geçidi üzerindeki yolun çığdan dolayı açılmaması veya açık tutulmaması, vatandaşların Bitlis'in Hizan ilçeyi yolundan gitmesi hem büyük külfete yol açıyor, hem de zaman kaybına yol açıyor. Bu yol güzergahında da çığ tehlikesi bulunuyor. Vatandaşlarımız bu çileyi, bu sıkıntıyı hak etmiyor. Yaklaşık 150 kilometrelik bir yol güzergahı var. Vatandaşın gidiş geliş masrafı da bayağı artıyor. Dün belediye encümeni arkadaşımızın bir hastası vardı, hava muhalefeti nedeniyle helikopter gelemedi. Hastayı Hizan üzerinden Van'a götürmek zorunda kaldık. Bu sıkıntının, bu çilenin yetkililer tarafından bertaraf edilmesi lazım. Özellikle yetkililerden mevcut güzergah üzerinden bir an önce tünelin yapılmasını arz ediyoruz” dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ise “Bahçesaray'da 20 mahalle muhtarlığımıza bağlı olarak 77 mezramızın yolu Van Büyükşehir Belediyesi ve Bahçesaray Belediyesi karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu açıldı. Belediye başkanımız, halkın sıkıntı yaşamaması için bütün imkanlarını seferber etti. Maalesef Van ile bağlantımızı sağlayan Karabet Geçidi kapanınca sok sıkıntı yaşıyor. Yaklaşık 35-40 güne yakın bu yolumuz kapalı. Özellikle hastalarımız konusunda çok sıkıntı yaşıyoruz. Van'a gitmek için 2 saatlik yolumuz Hizan üzerinden 6 saate çıkıyor. Bu da vatandaşımız mağdur ediyor. Hizan yolunda da çığ tehlikesi var” dedi.