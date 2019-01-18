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Bahçesaray ilçesinde karne dağıtımı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde karnelerini alan öğrenciler, 15 günlük tatile girdiler.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde karnelerini alan öğrenciler, 15 günlük tatile girdiler.


Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Onur Şatıroğlu beraberinde Cumhuriyet Başsavcısı Enes Bilgili, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kasım Erva, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Orhan Kaş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erdal Kılıçaslan ve öğretmenler Gülden Akçan, Büşra Boran ve Merve Kaçak'ın katılımıya Liman Mahallesi Liman İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Kaymakam Şatıroğlu, öğrencilere karnelerini vererek, nasihatlerde bulundu.


Karne dağıtımın ardından program çekilen fotoğraf ile son buldu.

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