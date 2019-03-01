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Bahçesaray karayolu çığdan temizleniyor

Van-Bahçesaray karayolunun 6 noktasına düşen çığ, Karayolları ekiplerinin hummalı çalışmasıyla temizleniyor.

Yer yer 6 metreyi bulan kar yığınları ekiplerin çalışmasını zorlaştırıyor.



Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilerken, 3 gün önce çığ düşmesi sonucu kapanan Van-Bahçesaray yolunda hummalı çalışma devam ediyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, yoğun fırtına ve tipinin etkisini kaybetmesi sonucu bölgede sabahın erken saatlerinde çalışmalara başladı. Şimdiye kadar 6 noktaya düşen ve yer yer 6 metreyi bulan kar yığınları temizleyen ekipler Çeşme mevkisine ulaştı. Yaklaşık 16 kilometrelik yolun kaldığını ifade eden yetkililer, geri kalan alanda ise en az 3 çığ bölgesin daha olduğunu, ekiplerin gece geç saatlere kadar çalışmayı planladığını açıkladı.

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