Bahçesaray Kaymakamı Alimoğlu 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde

Van'ın Bahçesaray Kaymakamı Onur Alimoğlu, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışından dolayı çalışma yürüten ekipleri ziyaret ederek sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

Kent merkezinde etkili olan yağmur yağışı, yüksek kesimlerde ise yerini kara bıraktı. Van-Bahçesaray kara yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili olan ve mevsimin ilk karına hazırlıksız yakalanan onlarca sürücü yolda mahsur kaldı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerin çalışması sonucu yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı. Bahçesaray Kaymakamı Onur Alimoğlu, beraberinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Amirliği ekipleri ve jandarma unsurları ile birlikte karayolları ekiplerinin çalışma yaptığı 3 bin Rakımlı Karabet Geçidi'ne gitti. Yetkilerden bilgi alan kaymakam Alimoğlu, sürücülerin ise zincir yola çıkmamalarını istedi. Polis ekipleri, Karabet tüneli çıkışında sürücüleri yol durumu hakkın da bilgilendirdi.