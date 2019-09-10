Bahçesaray kaymakamı Öztabak, öğretmen ve öğrencileri ziyaret etti

Van'ın Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak ve beraberindekiler, okulların açılmasının ardından öğretmen ve öğrencileri ziyaret etti.

2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından Kaymakam Muhammet Öztaba,k beraberinde Belediye Başkanı Meki Arvas ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kasım Erva ile birlikte Atatürk İlkokulu'nu ziyaret etti. Öğretmen ve öğrenciler ile bir araya gelen Kaymakam Öztabak, yeni eğitim-öğretimin hayırlara vesile olmasını diledikten sonra okuldan ayrıldı.