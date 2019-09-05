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Bahçesaray Kaymakamı Öztabak'tan taziye ziyareti

Van’ın Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak göreve başlar başlamaz Aktaş mezrasında ikamet eden Baysungur ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Van'ın Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak göreve başlar başlamaz Aktaş mezrasında ikamet eden Baysungur ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


Dün görevine başlayan Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak, beraberinde AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, Ak Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ile birlikte Cevizlibelen Mahallesi'ne bağlı Aktaş mezrasında ikamet eden ve hakkın rahmetine kavuşan Orhan Baysungur'un annesinin taziyesine katıldı. Kaymakam Özbatak ve beraberindekiler, Baysungur ailesini ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu, aile fertleri ile bir süre görüştükten sonra mezradan ayrıldı.

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