İhlas Haber Ajansı

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Bahçesaray kırsalında ayağı kırılan çoban ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde kayalıklardan düşerek ayağı kırılan çoban, mahsur kaldığı yerden ambulans helikopter ile alındı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kayalıklardan düşerek ayağı kırılan çoban, mahsur kaldığı yerden ambulans helikopter ile alındı.


Edinilen bilgiye göre olay, Bahçesaray ilçesine bağlı Altındere Mahallesi kırsalında meydana geldi. Koyunları otlattığı sıra yüksekten düşen 60 yaşındaki Şükrü Gülşen isimli vatandaşın ayağı kırıldı. Gülşen daha sonra mahalle sakinlerine telefon açarak ayağının kırıldığını bildirdi. Mahalle sakinlerinden Necmettin Yücel durumu 112 Acil Servis ekiplerini bildirmesi sonucu mahalle sakinleri ile kısa sürede olay yerine gitti. Bölgeye sevk edilen ambulans, dağlık alanda olan yaralıya ulaşamayınca bölgeye ambulans helikopter sevk edildi. Bölgeye giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralı çoban, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

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