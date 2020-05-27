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Bahçesaray yolunda mayıs ayında kar manzarası

Kışın olumsuz hava koşullarının etkili olması ve aylarca yolunun kapalı kalmasından dolayı ’dokuzuncu gezegen’ olarak adlandırılan Van’ın Bahçesaray ilçesi yolunda kış manzaraları devam ediyor.

Kışın olumsuz hava koşullarının etkili olması ve aylarca yolunun kapalı kalmasından dolayı 'dokuzuncu gezegen' olarak adlandırılan Van'ın Bahçesaray ilçesi yolunda kış manzaraları devam ediyor.


Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan Karapet Geçidi'nde mayıs ayının dördüncü haftasına girilmesine rağmen karlar hala erimedi. Yurdun Ege ve Akdeniz bölgelerinde denize girilirken, doğuda halen kıştan kalma görüntüler yaşanıyor. Mayıs ayının dördüncü haftasına girilmesine rağmen yurdun doğusuna yaz hala gelmedi.



Kar kalınlığı yer yer 4 metre


Yılın sekiz ayı kar yağışı alan Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde kar kalınlığı yer yer 4 metreyi buluyor. Kar yığınları arasında adeta kaybolan yüksek tepelerde yılın her mevsimi kar görmek mümkün. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ise her ihtimale karşı Karapet Geçidi'nde sürekli bir iş makinesi bekletiyor.

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