Bahçesaray'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen araç konvoyu büyük beğeni topladı.

Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, Cumhuriyet Savcısı Melih Alperen Keskin, İlçe Emniyet Amiri Alican Suveren, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Bilgi, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz, AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla dün İzzet Görür Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu ''29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'' töreni coşkuyla kutlanmıştı. Kutlamanın ardından Bahçesaray İlçe Emniyet Amirliği organizesinde İlçe Jandarma Komutanlığının da katılımıyla düzenlenen araç konvoyu ise büyük ilgi gördü.