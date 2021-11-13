Bahçesaray'da futbol turnuvası

Van'ın Bahçesaray Kaymakamlığı bünyesinde başlatılan futbol turnuvası sona erdi.

Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı'nın da katılımıyla oynanan final maçının ardından dereceye girenler belli oldu. Centilmenlik içerisinde yapılan mücadelenin sonucunda Arnasspor birinci, Arvasspor ikinci ve Emniyetspor ise üçüncü oldu. Taraftarlarla final maçını izleyen ve bitiş düdüğüyle tüm takımları tebrik eden Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, birinci olan Arnasspor'a kupasını verdi.

İkinci olan Arvasspora AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ve Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Tarakçı, üçüncü olan Emniyetspora ise İlçe Jandarma Komutanı tarafından kupaları verildi.

Kupa töreninin ardından açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, turnuvayı düzenlemesinden dolayı Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı'ya teşekkür ederek, “Dostluk havasında geçen turnuvaya katılan tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Bu turnuva, gençlerimizin arasındaki kaynaşmanın pekişmesine neden oldu. Bu tür etkinlikler bizim için her zaman önemlidir. Başta Kaymakam Kundakçı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.