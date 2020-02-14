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Bahçesaray'da kalp krizi geçiren polis memuru için seferberlik

Van’ın Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren polis memuru, yolların kapalı olması nedeniyle helikopterle il merkezine sevk edildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren polis memuru, yolların kapalı olması nedeniyle helikopterle il merkezine sevk edildi.


Bahçesaray İlçe Emniyet Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Zekai Polat'ın kalp krizi geçirmesi üzerine Van Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri seferber oldu. Van Emniyet Müdürlüğüne gece saat 03.30 sıralarında İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servisi tarafından yapılan ihbar üzerine hemen Havacılık Şube Müdürlüğüne ait skorsky helikopter havalandı. Hayati tehlikesi bulunan ve yolların kapalı olması nedeniyle kara yolu vasıtasıyla hastaneye ulaşımı mümkün olmayan Polat, 112 Acil Servis personelleri refakatinde Bahçesaray ilçesinden alınarak Van il merkezine getirildi. Burada hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edilen Polat, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

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