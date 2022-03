Bahçesaray'da kar yağışı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan yağışın ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Kentte dün akşam başlayan kar yağışı, özellikle Bahçesaray'da hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştığı belirtildi. Kışın çetin geçtiği Bahçesaray'a bağlı Çatbayır Mahallesi'nde karla birlikte güzel manzaralar ortaya çıktı. Mahalleli, sabah toprak damlı evlerinin üzerindeki karları küreklerle temizlemeye çalıştı.

Çatbayı Mahallesi Muhtarı Eyüp Kayan, Bahçesaray'da yoğun bir kar yağışı olduğunu belirterek, "Dün geceden beri yaklaşık 50 santimetre kar yağdı. Yollar şu an kapalı. Bugün Bahçesaray genelinde okullar tatil. Yol açma çalışmaları devam ediyor. Yüksek kesimdeki mahallelerin yolları çığ tehlikesinden dolayı şu an kapalı. Az önce yetkililer ile görüştüm, birazdan açmayı planlıyorlar. ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' atasözü de herhalde Bahçesaray için söylenmiş bir sözdür. İki, üç gündür yoğun bir kar yağışı ve fırtına var. Çatbayır Mahallemizde yaklaşık yarım metreye ulaşan kar yağdı. Mahalle sakinleri şu an evlerin damlarını temizliyorlar” dedi.