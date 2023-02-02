Bahçesaray'da kar yağışı

Geçtiğimiz hafta sonu yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı, Doğu Anadolu Bölgesi'nde de etkili oluyor. Birçok mahalle ve mezra yolunun kapanmasına olan kar yağışı özellikle Bahçesaray'da hayatı olumsuz etkilerken, 72 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştığı belirtildi. Kışın çetin geçtiği Bahçesaray'a bağlı Çatbayır Mahallesi'nde karla birlikte güzel manzaralar ortaya çıktı. Mahalleli, sabah toprak damlı evlerinin üzerindeki karları küreklerle temizlemeye çalıştı.