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Bahçesaray'da Karasabanlı tarım

Van’ın Bahçesaray ilçesinde bazı vatandaşlar, traktörlerin giremediği dik yamaçlardaki tarlalarını halen karasaban ve öküzlerle sürüyor.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde bazı vatandaşlar, traktörlerin giremediği dik yamaçlardaki tarlalarını halen karasaban ve öküzlerle sürüyor.


Tarımda gelişen makineleşme ve teknoloji Van'a 110 kilometre uzaklıkta ve karıyla meşhur Bahçesaray ilçesine bağlı bazı mahallelerde işe yaramıyor. Vatandaşlar, traktörün giremediği dik yamaçlardaki tarım arazilerini kendi el yapımı karasaban ve öküzlerle sürüp ekime hazırlıyor. Bu yıl kış mevsimin geç gelmesiyle birlikte vatandaşlar bahara kadar dinlendirmek için tarlalarını sürerek ekime hazır ediyor. Traktörlerin giremediği dik ve yamaçtaki tarlalarını büyük bir özenle besledikleri öküzlerini karasabana bağlayarak günlerce çift süren vatandaşlar, günde yaklaşık 1 ile 1,5 dönüm arazi sürdüklerini ifade ettiler.

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