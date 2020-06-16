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Bahçesaray'da köprü yapımı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde heyelandan dolayı yıkılan köprünün yerine yenisi yapıldı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde heyelandan dolayı yıkılan köprünün yerine yenisi yapıldı.


Bahçesaray ilçesine bağlı Kaşıkçı Mahallesi'nde yıkılan köprü için Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Heyelandan dolayı yıkılan köprünün yerine hazır betondan yapılmış bir köprü yapılarak vatandaşın hizmetine sunuldu.


Yapılan çalışmayla mahalle halkının büyük bir sıkıntıdan kurtulduğunu ifade eden AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, “Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı Bahçesaray Şantiye Şefimiz Abdullah Karca ile daha önce tespit ettiğimiz Kaşıkçı Mahallemizdeki köprünün yerine yenisi yapıldı. Desteklerinden dolayı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Emin Bilmez çok teşekkür ederim. Elimizi her daim güçlü kıldılar” dedi.

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