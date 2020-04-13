İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bahçesaray'da korona virüs tedbirleri devam ediyor

Van’ın Bahçesaray Belediye Başkanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe esnafına ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe esnafına ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.


Çin'de ortaya çıkarak kısa süre içerisinde dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele kapsamında hayata geçirilen önlemler devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Meki Arvas'ın talimatıyla korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede bulunan kamu kurumlarına, iş yerlerine, evlerinden hazırlıksız çıkan ve elinde maskesi olmayan vatandaşlar tarafından kullanılmak üzere ücretsiz maske dağıtımına başlandı. İlçe merkezinde dağıtılan maskeler başkan yardımcısı Ramazan Takmaz'ın nezaretinde yapılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.