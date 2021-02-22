Bahçesaray'da korona virüs vaka sayısı sıfırlandı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yürütülen kararlı çalışmalar ve halkın duyarlılığı sonucu korona virüs vaka sayısı sıfırlandı.

Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak ve sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları ve denetimleri sonucu ilçede korona virüs hastası kalmazken, bir haftadır da yeni vakaya rastlanmadı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını belirterek, Sağlık çalışanlarımızın azimli çalışmaları ve vatandaşlarımızın duyarlılığı taktire şayandır. Tüm sağlık çalışanlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim kendilerinden razı olsun. Bu kutsal mücadele hakkın rahmetine kavuşan değerli sağlık çalışanlarımızı da rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin inşallah. Kaymakamız Muhammet Öztabak, Belediye Başkanımız Meki Arvas, İlçe Emniyet Müdürümüz, İlçe Jandarma Komutanımız ve değerli sağlık çalışanlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.