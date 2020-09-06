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Bahçesaray'da makilik alanda yangın

Van’ın Bahçesaray ilçesinde makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinelin bilgiye göre yangın, Bahçesaray içesine bağlı Elmayaka


Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda yangın çıktı. Jandarma ekiplerinin haber vermesi üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Bahçesaray İlçe Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Vatandaşların da yardımıyla yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın ağaçlık alana sıçramadan söndürülürken, jandarma yangınla ilgili tahkikat başlattı.

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