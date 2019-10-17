Bahçesaray'da sporculardan Mehmetçiğe asker selamı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde düzenlenen R4 Rafting Türkiye Şampiyonası'nın resmi açılışında sporculardan “Barış Pınarı Harekatı'na asker selamlı destek geldi.

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi rafting parkurları arasında yer alan Çatak ve Bahçesaray ilçeleri, Türkiye Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Türkiye Rafting Federasyonu, Van Valiliği, Bahçesaray Kaymakamlığı, Bahçesaray Belediye Başkanlığı, Van Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Bahçesaray Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonuyla, 17-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek şampiyonanın 2'nci ayak yarışmalarına Türkiye'nin 40 kentinden 50 takım ve 30 kulüpten 428 sporcunun katıldığı yarışlar, ilçenin içinden geçen 5,5 kilometrelik Müküs Çayı parkurunda sabah saatlerinde başladı.

Bahçesaray ilçesinin ev sahipliğinde başlayan R4 Rafting Türkiye Şampiyonası resmi açılışı öğleden sonra kortej yürüyüşü ile başladı. İlçenin girişinde başlayan ve 15 Temmuz Şehitler Parkında kadar devem eden kortej yürüyüşüne Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, Van Gençlik Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Kortej yürüyüşü sonrası şampiyonaya katılan takımlar tanıtıldı. Takımların tanıtımı sırasında Rize, Çatak Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Takımı ve Gevaş takımı sporcuları ‘Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe asker selam gönderdi. Son olarak yarışmacılar ellerinde “Raftingciler Kahraman Ordumuzun Yanında” pankartı taşıyarak Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiğe hep birlikte selam gönderdi. Takımların tanıtılmasından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan sonra program protokol konuşmaları ile devam etti.

"Arvas Mahallesi'ndeki Fehim Arvasi Hazretleri'nin yaktığı ışık bugün ülkemizin birçok yerinde yanmakta”

Programın açılışında konuşan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, “Bahçesaray bugün ilimizin en küçük ilçesi. Ama geçmişinde sadece ilimize değil bölgesine hatta dünyaya ışık saçan, irfan saçan bir merkezdir. Arvas Mahallesi'ndeki Fehim Arvasi Hazretleri'nin yaktığı ışık bugün ülkemizin birçok yerinde yanmakta. İlim ve irfan Bahçesaray'dan Türkiye'nin dört bir yanına hatta Türkiye sınırlarını aşan yerlere kadar taşındı. yine sadece insanları değil, kuşları da eğiten erenlerin olduğu Fakiye Teyran'ı da dönemim en ciddi edebiyatçısı şairi yine Bahçesaray'dan Türkiye'ye edebiyatta öncülük etmiş. Belki bölgenin Mela-i Cezir'den sonra bilinen en çok ışık saçan düşünürü edebiyatçısı. Onun için inşallah bundan sonra da tekrar Bahçesara eski misyonuna döner yine buradan yakılan ışıklar ülkemizi bölgemizi aydınlatır. Buradan yine birlik beraberlik kardeşlik duyguları yeşerdiği bir merkez olur ve burada yetişen o duygular ülkemizde yeniden birliğine beraberliğine katkı sunar. Onun için bugün buraya gelen sporcular Bahçesaray'ı dört dağ arasında bir dere olarak görmemelerini, buranın geçmişinde eğitim merkezi olduğunu, irfan merkezi olduğunu, edebiyat merkezi olduğunu bilmelerini istiyorum ve bu bölgeye yayılan biraz yakın tarihi okursanız hemen hemen hepsinin buradan yayıldığını göreceksiniz dedi.

“Terör olaylarının ciddi anlamda bölgeyi etkiledi”

Son dönemde terör olaylarının ciddi anlamda bölgeyi etkilediğini ifade eden Vali Bilmez, “Ama son dönemde bölgemizde özellikle yaşanan terör olayları bölgemizin algısını ciddi anlamda olumsuz etkiledi. Bölgemizdeki insanların bir çoğu göç etmek zorunda kaldı ve bölgede yaşanan olumsuzluklar bölgeye olan bakışı da olumsuz etkiledi. Onun için bu şampiyonanın bizim bölgemiz için en önemli katkısı bu olumsuz algının düzelmesine ciddi bir katkı sunacağına inanıyorum. Onun için bu etkinliğe sebep olan başta Türkiye Rafting Federasyonu başkanımız olmak üzere onun yönetim kurulu Gençlik Spor Bakanımıza ve onun ekibine mesai arkadaşlarına hem şahsım hem Van halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Bu etkinliğin kazasız ve belasız yapılması içinde gayret gösterelim. İl müdürlüğümüz, ilçe müdürlüğümüz ekibine belediye başkanımıza kaymakam arkadaşımıza ve bütün Bahçesaraylılara teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Bahçesaray'ın önemli kültürel varlıklarını dünyaya tanıtmakla başladıklarını söyledi. Fakiye Teyran ile başladıklarını söyleyen Orhan, “Fakiye Teyran'ı ülkeye, dünyaya tanıtırken ‘Eydilberim' türküsüyle tanıttık. Bahçesaray'ı Türkiye eydilberimle tanır oldu. Bugün inşallah Bahçesaraylı gençler, artık Türkiye'nin dört bir yanında rafting yapacaklar. Türkiye'yi bırakın inşallah önümüzdeki senelerde Bahçesaray'ı Avrupa'ya taşıyacaklar. Belki ileri dönemlerde Türkiye şampiyonası değil de bir dünya şampiyonası Bahçesaray'da gerçekleşmiş olacak inşallah. Türkiye'nin en küçük ilçesi olan Bahçesaray'ın karanlık talihinin değişikliğini aslında birine borçluyuz. Cumhurbaşkanımızın katkılarına borçluyuz. Biz ona minnettarız. Kendisi yüz yıldır saklı kalan, yüz yıldır ötelenen Bahçesaray'ı bizzat 2004 yılında gelerek Bahçesaraylıları ziyaret etti. O gün hizan üzerinden bir alternatif yol açtı. Daha sonra Karapet Geçidi üzerinden bir yol açtı. Şimdide bu yetmez sizlere daha kısa bir yol yapalım dedi ve şimdi bir tünel çözümüne girişti Cumhurbaşkanımız. Yol medeniyettir, yol hayattır. Yol olunca işte Türkiye'nin dört bir yanından gençlerimiz gelir burada Bahçesaraylılar sonbaharın bu soğuk günlerinde evlerini bu kardeşlerimize açtılar. Bir dostluğu geliştirdiler. Bahçesaraylılar sizlerle buluşmaktan memnunlar. Belki şartları uygun değil, ama eminim gönülleri sıcaktır ve sizleri kucaklıyorlar. İnşallah bu rafting festivali çok önemli dostluklara vesile olacaktır” dedi.

20 yıl önce geriye gittiklerinde Bahçesaray'ın ortasında bir ilkokul ve yan tarafında küçük bir ortaokulun olduğunu ifade eden Orhan, “Bu elin parmakları kadar da öğrencimiz vardı. Şimdi Bahçesaray'da üniversiteye giden binlerce öğrencimiz var, liseye giden binlerce öğrencimiz var. Şimdi bu öğrenciler üniversiteyi bitiren doktorumuz var, hakimimiz var, mühendisimiz var. Bunların arasında kızlarımız var. Yıllar önce bir tek kız öğrenci vardı bunların arasında. Bir tek kız öğrenci vardı o da bu kardeşinizdi. Şimdi yüzlerce kız öğrencimiz var. Bunların arasında raftingci kızlarımız olacak. Örnek olacaklar ve geleceklerini inşa edecekler, anne olacaklar çocuklarımızı Türkiye'ye, dünyaya tanıtacaklar. Bizim kara talihimiz artık eskisi gibi olmayacak. Türkiye'yi inşa edecek Bahçesaraylı gençler olacak. Önümüzde hiçbir engel yok artık. Ne Kürt'ün, ne Türk'ün, ne Kürtçenin, ne Türkçenin önünde hiçbir engel yok. Biz artık buram buram şu mikrofondan Kürtçeyi telaffuz ediyoruz, Türkçeyi konuşuyoruz. Eydilberiyi telaffuz ediyoruz, ağlama yarı telaffuz ediyoruz. Bir engelimiz var mı, yok” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından şampiyonaya emeği geçenlere verilen plaketlerin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile program sona erdi.

“Bahçesaray'da Karadeniz rüzgarı”

Protokolün alandan ayrılmasının ardından şampiyonaya Rize'den gelen ekip, tulum eşliğinde Bahçesaraylılara güzel bir gün yaşattılar. Yoğun ilginin olduğu tulum eşliğindeki horona diğer illerden gelen birçok sporcu da eşlik etti.