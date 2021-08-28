Bahçesaray'da toprak yollar asfaltlanıyor

Van Büyükşehir Belediyesi kentte 110 kilometre uzaklıkta bulunan zorlu coğrafyası, sarp dağlarıyla bilinen Bahçesaray ilçesindeki çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Başkan Danışmanı Sinan Hakan, Fen İşleri Daire Başkanı Sahip Görendağlı ve şube müdürleri ile birlikte Bahçesaray ilçesini ziyaret etti. Bahçesaray ilçesinde Kaymakam Muhammet Öztabak ve Belediye Başkanı Meki Arvas tarafından karşılanan Genel Sekreter Çelikel beraberindekilerle belediye hizmet binasına geçerek Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede yapılan ve yapımı devam eden hizmetler konusunda toplantı yaptı. Yapılan toplantının ardında Genel Sekreter Çelikel ve beraberindekiler Ünlüce Mahallesine gitti. Burada yapımı devam eden 3.5 kilometrelik yolda incelemelerde bulunan Çelikel, mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Daha sonra Çatbayır Mahallesine giden Çelikel, burada yapımı devam eden alt yapı ve yol çalışmalarını kontrol etti. 4.2 kilometrelik asfalt yolda incelemelerde bulunan Çelikel, yetkililere yolun bir an önce bitirilmesi talimatını verdi. Yıllardan bu yana toprak yollarda seyahat edip birçok zorluk yaşadıklarını belirten mahalle sakinleri “Kışın yollarımız çamur yazın ise toz içindeydi. Sağ olsun Van Büyükşehir Belediyesi bu yıl yollarımızı yaptı. Yollarımız şimdi çok güzel çokta güvenli. Allah devletimizden razı olsun” dedi.