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Bahçesaray'da trafik kazası; 3 yaralı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Bahçesaray-Hizan karayolu üzerinde bulunan Ulubeyli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Metin B. yönetimindeki 37 SN 806 plakalı minibüs, Bahçesaray'dan Hizan istikametine doğru seyir halinde iken Ulubeyli Mahallesi mekiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 30 metreden dere yatağına yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazasında sürücüsü Metin B., minibüste yolcu olarak bulunan Tacettin Ş. ve Münür Ş. yaralandı. Kaza sonrası bölgeye, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevke dildi. Yaralılar ambulansla ilk önce Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne, ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler. Kaza ile ilgili tahkikata başlanıldı.

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