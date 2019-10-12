Bahçesaraylı öğrencilerden Mehmetçiğe dualı destek

Van'ın Bahçesaray Sancaktar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencileri, Türkiye'nin Suriye'deki teröristleri etkisiz hale getirmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı için ‘Fetih' süresini okuyup dua ettiler.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusunda başlattığı terör örgütlerine yönelik Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye'nin dört bir yanından destekler devam ediyor. Bahçesaray Sancaktar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencileri, Türkiye'nin Suriye'deki teröristleri etkisiz hale getirmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı için Bahçesaray Merkez Camii'nde hilal ve yıldız yaparak ‘Fetih' süresini okuyup dua ettiler. Öğrencilerin yanı sıra Bahçesaraylı vatandaşlar da Mehmetçiğin operasyonuna tam destek vererek duaları onlara olduğunu söylediler.

Operasyonla ilgili İHA'ya açıklama yapan AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, “Şanlı ordumuz yeni bir destan yazmak için Barış Pınarı Harekatı adı altında Suriye'de PKK terör örgütüne ve şer odaklarının kirli oyunlarını başlarına yıkmak için başlatmış oldukları operasyonu bizlerde şehit yakını olarak, Bahçesaray halkı olarak cani gönülden destekliyoruz. Barış Pınarının anlamı zaten, huzur, barış ve güven ortamı oluşturmaktır. Ordumuzun da tek amacı, Suriyeli kardeşlerimizi muhacirlikten alıp kendi topraklarında bir kez daha huzur ve barış içerisinde yerleşebilecek ortamı sağlamak için bu operasyona çıkılmıştır. Rabbim silahlı kuvvetlerimize güç kuvvet versin, Allah-u Teâla en kısa zamanda huzurlu bir şekilde operasyonlarını tamamlatıp ailelerine kavuşturmayı nasip etsin” dedi