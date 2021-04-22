Bahçesaraylı öğrencilerin tablet sevinci

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen tabletler, Van'ın Bahçesaray ilçesinin en uzak mahallesinde öğrencilere dağıtıldı.

Öğrencilerin eğitimlerine geri kalmamaları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen tabletler, Bahçesaray İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne de ulaştı. İsim isim gönderilen tabletlerin dağıtımına katılan AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.

Gönderilen tabletleri alan öğrenciler, artık derslerinden geri kalmayacakları için mutlu olduklarını belirterek, “Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Milli Eğitim Bakanımıza çok teşekkür ederiz. Pandemi nedeniyle uygulanan uzaktan eğitim kapsamında artık derslerimizi rahatlıkla yapabileceğiz” dediler.

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ise geleceğimizin teminatı olan çocukların iyi bir şekilde eğitilmesi için AK Parti hükümetleri olarak gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını belirterek, “Malumunuz dünya olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Bu pandemi nedeniyle çocuklarımız evlerinde eğitim görüyorlar. Bakanlığımız ise en uzak mahallemizdeki çocuklarımız için de tablet gönderdi. Bu tabletleri dağıtarak öğrencilerimizin mutluluğuna ortak olduk. Emeği geçenlere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.