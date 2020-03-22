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Bahçesaraylılar'dan sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Van’ın Bahçesaray ilçesinde bazı vatandaşlar evlerinin balkonlarında alkış çalarak, bazıları ise evlerinin lambalarını yakıp sondürerek sağlık çalışanlarına destek verdiler.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde bazı vatandaşlar evlerinin balkonlarında alkış çalarak, bazıları ise evlerinin lambalarını yakıp sondürerek sağlık çalışanlarına destek verdiler.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısının ardından 3 günden bu yana tüm Türkiye saat 21.00'de sağlık çalışanlarına destek amacıyla balkonlarından yükselen alkışlar bu günde devam etti. Bahçesaray Belediyesi ise kampanya kapsamında saat 21.00'da evlerinin lambalarını yakıp söndürmesi konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Bahçesaraylı vatandaşlar saat 21.00'ı gösterdiğinde bazıları evlerinin balkonlarında çıkıp alkışlarken, bazıları ise evlerinin lambalarını yakıp sondürerek sağlık çalışanlarına destek verdiler.

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