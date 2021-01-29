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Bakan Kasapoğlu, Vanlı gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van'ın Tuşba Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunarak gençlerle bir araya geldi.



Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a gelen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ferit Melen Havalimanı'nda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Bakan Kasapoğlu, daha sonra beraberindekilerle Tuşba Gençlik Merkezi'ne gelerek, çeşitli incelemelerde bulundu. Burada ilk olarak gençlerin seslendirdiği şarkıları dinleyen Bakan Kasapoğlu, ardından kişisel gelişim, ahşap, seramik, güzel sanatlar, müzik ve bilişim atölyelerini gezerek, gençlere kitap dağıttı. Daha sonra gençlerle bir araya gelerek, onlarla sohbet eden Kasapoğlu, ardından geceyi geçireceği otele geçti.


Bakan Kasapoğlu, Van'daki programlarına yarın sabah itibariyle devam edecek.

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