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Bakan Kasapoğlu Vanlı gençlerle türkü seslendirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van'ın Tuşba Gençlik Merkezi'nde bir araya geldiği gençlerle türkü söyledi.


Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere dün Van'a gelen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ferit Melen Havalimanı'nda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve kurum amirleri tarafından karşılanmıştı. Bakan Kasapoğlu, daha sonra beraberindekilerle Tuşba Gençlik Merkezi'ne geçerek, burada kişisel gelişim, ahşap, seramik, güzel sanatlar, müzik ve bilişim atölyelerini gezerek gençlere kitap dağıttı. Bakan Kasapoğlu, gençlerle türkü söylemesinin ardından akşam ki programını tamamlarken, sabah saatlerinde ise Van Valiliğini ziyaret ederek bugünkü ziyaretlerine başladı.

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