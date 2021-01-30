Bakan Kasapoğlu'nun ziyaretleri devam ediyor

Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Van'daki inceleme ve ziyaretleri devam ediyor.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere dün akşam saatlerinde Van'a gelen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kentteki belediyelere de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Edremit Belediyesinin Doğu Anadolu Bölgesi'nin ilk 'Millet Kıraathanesi'nde incelemelerde bulunan Kasapoğlu, burada sobada kestane pişirerek protokole ikram etti. Daha sonra midilli atı besleyip ve seven Kasapoğlu, ardından ilçe meydanında Van Gölü sahilinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Edremit Belediyesinin ardından Gevaş Belediye Başkanlığını ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra Gürpınar Belediyesine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Kasapoğlu'na ziyaretlerinde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve kurum amirleri eşlik etti.