Bakan Kurum vatandaşlarla buluştu

Size harcamadılar” dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a gelen Bakan Kurum, beraberindeki Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ile birlikte Edremit ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'nde düzenlenen ‘Halk Buluşması'na katıldı. Burada konuşan Bakan Kurum, geçtiğimiz günlerde 11 maddelik bir manifesto yayınladıklarını belirterek, manifestonun içeriğinin de hemen hemen yüzde 80'inin çevre ve şehirle alakalı olduğunu belirtti. Bakan Kurum, “Biz şehirlerin yaşam kalitesini arttırmak ve gelecek nesillere daha iyi şehirler bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde hakkaniyet içerisinde bir yönetim sergilemeye çalışıyoruz. 31 Mart seçimleri bu açıdan çok önemlidir. Yapacağımız planlar, 50-100 yıllık geleceğimizi belirleyecek” dedi.

“Hedefimiz, 81 ilimizde en az bir millet bahçesi yapmak”

Kentsel dönüşümün büyük önem taşıdığını ifade eden Bakan Kurum, “Artık bundan sonra hiçbir şehrimizde 4-5 katı geçmeyecek imarlar yapılacak, bundan böyle yüksek imarları istemiyoruz, yapılmasına da müsaade etmeyeceğiz. Hedefimiz, 81 ilimizde en az bir millet bahçesi yapmak. Daha önceki ziyaretimizde Van'daki millet bahçemizi açıkladık ve proje imalatına hızla bir şekilde başladık. İhalesini de yakın zamanda gerçekleştireceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

“Size devletin gönderdiği paraları alıp dağa götürdüler”

“Artık AK Parti belediyeciliği anlayışını milletimize göstermek istiyoruz” diyen Bakan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hem büyükşehirde hem ilçelerimizde maalesef kayyumlar var. Size devletin gönderdiği paraları bu belediye başkanları alıp dağa götürdüler, PKK terör örgütüne götürdüler. Size harcamadılar. Size harcanması gereken bedelleri maalesef size harcamayıp başka cenahlara göndermeye çalıştılar. Ama gördük ki size harcandığı zaman 1,5-2 sene içerisinde kayyumlar eliyle adeta ilçeler, şehirler başka bir ortama kavuşuyor. Millet bahçeleri yapılabiliyor. Sokak aydınlatmaları yapılabilir. Yürüyüş ve bisiklet yolları yapılabiliyor. Biz bundan sonraki süreçte belediye başkan adayımızla bu projelerin hepsini yapacağız ve Van halkı için hizmet vermeye devam edeceğiz. Sadece devletimizin Van'a gönderdiği kaynaklar dışında, bakanlığımız da belediyelerimizin arkasındadır. 31 Mart seçimlerinde biz buradan güçlü çıkalım. İnanın şehrin kaderi sizlerin elinde, ondan dolayı sizlere büyük görevler düşüyor.”

“Herkesin gönlüne dokunacağız”

Hedeflerinin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girebilmek olduğunu dile getiren Bakan Kurum, “Tabi bizi bırakmıyorlar. Gezi süreciyle başlayıp darbe girişimine kadar denediler. Ancak başarılı olamadılar ve başaramayacaklar. 31 Mart seçimleri çerçevesinde hepimiz gönül belediyeciliği anlayışıyla tevazu içerisinde hareket edeceğiz. Herkesin gönlüne dokunacağız. Herkesin kalbine gireceğiz ve yapılması gereken her projeyi de yapmaya gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kangren haline geldi”

Uzun zamandır Van çevre yolu ile ilgili bir imar planı mevzusu bulunduğunu hatırlatan Bakan Kurum, “Bu kangren haline geldi. Artık bu uygulamaya ilişkin belli bir yolu kat ettik. Hakkaniyet çerçevesinde Van'ın 50 yılını hesap edecek bir uygulama yapmak istiyoruz. Bu uygulamanın ilk planını askıya çıkardık ve uygulama ile ilgili sürecide yürütüyoruz. Gördük ki uygulamaya itirazlar var. Birinci itirazımız; bizim düzenleme ortaklık payı (DOP) ve kamuoyu ortaklık payı (KOP) oranlarının vatandaşlarımızın yüksek olduğunu söylüyorlar. Baktığınız zaman biri yüzde 40, diğeri ise yüzde 5 civarında kesilmiş. Bunu aşağıya çekmek için bizim bu bölgede bulunan hazine arazilerini kullanacağız ve ortaklık paylarından okulları, yeşil alanları bizim hazine arazilerinde uygulamayla aktarmak suretiyle o payları düşürmeye çalışacağız” diye konuştu.

81 ile yazı

Bakan Kurum, kentsel dönüşümle ilgili 81 ile yazı gönderdiklerini ifade ederek, “81 ilimize kentsel dönüşümle ilgili riskli binaların tespitinin yapılması ve kentsel dönüşümle ilgili stratejilerinin belirlenmesi için yazı gönderdik. Bunu 81 ilimizde de takip edeceğiz. Şundan emin olun. Hiçbir zaman hiçbir vatandaşımızın rızası olmayacak işi yapmayız, yaptırmayız. Sizler için doğru olan işleri de sizden önce düşünüp hizmetkar olarak size yapmak mecburiyetimiz var. Dolayısıyla biz Van'ı, Erciş'i, Edremit'i bulunduğu yerden daha yukarıya çekmek adına birçok projeyi de hep birlikte gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.