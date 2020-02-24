Bakan Pakdemirli: “3 bin 329 küçükbaş hayvanımız telef oldu”

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin defin edilmesine katılan Bakan Pakdemirli, beraberindekilerle kurulan çadırda ailelere taziyelerde bulundu. Depremde 4 çocuğu ve eşini kaybeden Nebahat Furat ve hayatını kaybeden diğerlerinin yakınlarıyla görüşen Bakan Pakdemirli, “Rabbim bir daha milletimize böyle musibetler göstermesin. Devlet yanınızda. Dün Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bakanımız Süleyman Soyla Bey bölgeye geldi. Bugün de yine kendisinin talimatlarıyla bölgeye ben geldim. İnşallah bu yaraları hep birlikte saracağız. 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Özpınar köyümüzdeyiz. Toplamda 9 kişi hayatını kaybetti. 66 yaralımız vardı, çoğu taburcu oldu, şu an hastanelerde 32 yaralımız kaldı. Rabbimden vefat edenlere rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. 5 köyümüz etkilenmiş. Tüm bunlarda ilk günde hemen hasar tespiti başlattık. Tabi ki en önemli olan şey canlarımızı kaybettik. Diğer taraftan yaralarımızın sarılması için çalışma başlattık. 233 ahırımız yıkıldı, bunlar ekmek kapımız. 3 bin 329 küçükbaş, 72 büyükbaş telef gözüküyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu zararlar karşılanacak. Devlet tüm kurumlarıyla burada, ne yapılması gerekiyorsa yapılacak. Geride kalanlara Allah sabır versin. Allah sizlere ve evlatlarınıza uzun ömürler versin. Başkale ilçemize ilk etapta 200 küçükbaş getirdik. Dağıtıma da başlayacağız. Telef olan hayvanların yerine yenileri verilecek. Tabi ki gidenin yerine konulmuyor, ancak dediğim gibi çiftçimizin ve köylümüzün hayatını idame etmesi için üzerimize düşen ne varsa yapacağız. 108 ahır çadır getirdik. 200 civarında ahır çadırımız yolda getiriliyor. Hayvanlarımızın imhası için de çalışmalar yapılıyor” dedi.

Bakan Pakdemirli, yapılan duanın ardından taziye çadırından ayrıldı.