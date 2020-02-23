Bakan Soylu Van Başkale'de deprem bölgesinde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Başkale ilçesindeki deprem bölgesini ziyaret etti. Olayda 9 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Bakan Soylu, "Enkaz altında şu anda hiçbir vatandaşımız yok. Şu ana kadar bu köye bölgeden bin 250 çadır sevk ettik” dedi.

Bakan Soylu, beraberinde Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ve diğer yetkililerle, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hasar gören İran sınırındaki Özpınar Mahallesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Özpınar Mahallesi'nin bölgede yaşanan depremde en çok etkilenen yerlerden biri olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Bu köyde 8 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bir de Güvendik köyünde bir vatandaşımız hayatını kaybetti. 37 yaralımız var. Hastanelere sevk edildiler. Deprem olduktan sonra güvenlik güçlerimiz AFAD, Kızılay, UMKE ekiplerimiz köylere hareket etti. Kurtarma çalışmalarını ilk anda doğal olarak köydeki vatandaşlarımız gerçekleştirdiler. Enkaz altında şu anda hiçbir vatandaşımız yok. Şu ana kadar bu köye bölgeden bin 250 çadır sevk ettik. Özellikle bu gece tedbirlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımızın artçı depremler devam ettiği için hasarlı evlerde kalmaması için çadırlar kurulacak. Jandarmamız da çadırların kurulması hususunu pratik olarak gerçekleştirebiliyor" dedi.

“Valilik gerekli önlemleri aldı”

Bakan Soylu, Valiliğin gerekli önlemleri aldığını belirterek, "Sabah 09.30 itibariyle Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettik. Bizim sınırlarımıza yönelik nasıl bir etkisi olduğunu kurumlarımızla değerlendirdiğimizde 4 köyde hasar olduğu ihbarı alınca Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştık. İlk gelen bilgi 3 vatandaşın hayatını kaybettiğiydi. Daha sonra 9 vatandaşın hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Cumhurbaşkanımızın talimatı, vatandaşlarımızın yalnız bırakılmaması ve deprem yaralarının sarılmasına yöneliktir. Artçılar devam ediyor. Temkinli ve tedbirliyiz" diye konuştu.

Vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyaran Bakan Soylu, "Bir şey olmaz deyip hasarlı binalara girmek en büyük tehlike olarak önümüzde durmaktadır. Yapmamız gereken devletimizin, kurumlarımızın ortaya koyduğu uyarılarına uymak. Deprem yaralarını en kısa zamanda saracağız. Kayıplarımız var. Allah'tan rahmet diliyorum. Allah beterinden korusun. Tüm Türkiye'ye ve Van'ımıza ve Başkale'mize başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldıktan sonra depremden etkilenen diğer mahallelere geçti.