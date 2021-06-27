Bakan Soylu'nun Van temasları

Bazı inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a gelen Bakan Soylu, Van'dan ayrılmadan önce beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve AK Parti Van İl Başkanı Kayahan Türkmenoğlu ile birlikte Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü ile Van Jandarma Filo Komutanlığı Havacılık Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Burada yapılan çalışmaları yerinden izleyen Bakan Soylu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Soylu, temasların ardından akşam saatlerinde Van'dan ayrıldı.