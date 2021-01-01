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Bakan Soylu'nun Van ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, askeri üs bölgelerinin ardından Van Emniyet Müdürlüğü ve 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti.


Dün akşam saatlerinde Van'a gelen Bakan Soylu, beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Çatak ilçesindeki Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığına geçerek, buradaki kahraman askerlerle yeni yıla girmişti. Bakan Soylu, sabah saatlerinde de helikopterle Çaldıran ilçesindeki Yaşkütük Jandarma Karakol Komutanlığının 3,5 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Tavşantepe Üs Bölgesine geçerek havadan incelemelerde bulunduktan sonra askerlerle bir araya gelmişti.


Bakan Soylu, daha sonra beraberindekilerle Van Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasını ziyaret etti. Burada İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ'dan bilgiler alan Bakan Soylu, ardından 112 Acil Çağrı Merkezine geçti.

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