Bakan Varank: "Bölgemizde istismar siyaseti yapanlar şimdi hukuk önünde hesap veriyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, HDP'yi sert bir dille eleştirerek, "Bölgemizde istismar siyasetini ne kadar yapan varsa, şimdi hukuk önünde hesap veriyorlar. Van'ı ve Vanlı kardeşlerimizi hiçbir zaman Kandil'den emir alanların insafına terk etmeyeceğiz" dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Van'a gelen Bakan Varank, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, İrfan Kartal, İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile birlikte Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva'nın proje tanıtım toplantısına katıldı.

Tuşba ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Varank, Van'ın terörle, istismar siyasetiyle meşgul edenlerden çok çektiğini belirterek, "Allah'a şükür o dönemler geride kaldı. Biz Van'ın önünde engel olan ne varsa onu kaldırmaya, Van'ın gelişimini kesintisiz sürdürmesi için gereken ne varsa yapmaya kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Van'a defalarca kez geldiklerini hatırlatan Varank, "Her gelişimizde de yatırımlar için hizmetler için açılışlar için geldik. Biz Van'a gönlümüzü açtık. 2011 deprem felaketinde Van ile birlikte yattık, Van ile birlikte kalktık. O gece Cumhurbaşkanımızın Van'a nasıl sahip çıktığına bizzat şahit olmuş bir kardeşinizim. Hamdolsun 30 bin yeni konutu Vanlı kardeşlerimize suratla teslim ettik. Alt yapısıyla, üst yapısıyla eskisinden daha modern bir Van'ı yeniden inşa ettik. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Van'a yaptığımız yatırımların toplamı 26 milyar lirayı geçmiş durumda. Biz tüm bu hizmetleri samimiyetle, yürekten yaptık" ifadelerini kullandı.

"Vanlı kardeşlerimizi Kandil'e peşkeş çektiler"

Ak Parti'nin Van'a hizmet siyaseti yaptığını söyleyen Bakan Varank, "Van'da hizmet siyaseti tek gündem maddesi olsun istedik. Ancak bazıları Van'a ihanet ettiler. Vanlı kardeşlerimizi Kandil'e peşkeş çektiler. Vanlı halkımızdan aldığı oyları, Van'ın değil, başka devletlerin hizmetlerine çalıştılar. Maalesef mağdurların verdikleri vergileri, devletin Van'a hizmet etmek için gönderdiği paraları onlar Kandil'e gönderdiler. Van Büyükşehir'de ve ilçelerde kurdukları düzenle paraları kendi zimmetlerine geçirdiler. Kandil'den gelen talimatlarla şehrimizde teröre yandaşlık ederek, belediye imkanlarını seferber ettiler. Dönen kirli tezgahlarla ilgili yüzlerce sayfa raporlar, deliller var. Hiçbir hukuk devletinde bu yaşananlara göz yumulmaz, nitekim biz de göz yummadık. Bölgemizde istismar siyasetini ne kadar yapan varsa, şimdi hukuk önünde hesap veriyorlar. Biz hiçbir zaman Van'da başka konuşup, İzmir'de başka konuşanlardan olmadık. AK Parti olarak 81 ilin tamamında siyaset yapıyor oluşumuzun sebebi de budur. Çünkü bizim için asıl Türkiye'nin birliği ve bütünlüğüdür. İstanbul için neyi hayal ediyorsak, Van için de onu hayal ediyoruz. Batıda hangi hizmet varsa, Van'da da o hizmet olsun istiyoruz" diye konuştu.

"Ülkemizin en büyük üçüncü turizm fuarı, Van'da düzenleniyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Van'da yaptıkları hizmetlere de değinen Bakan Varank, "16 yılda 3 milyar TL'lik yatırıma teşvik verdik. 18 bin vatandaşımızın yeni iş imkanlarıyla tanışmasına sebebiyet verdik. 4 bine yakın işletme KOSGEB hizmetlerinden faydalandı. YYÜ'de teknokentleri kurduk. Yüzde 100 doluluk oranıyla çalışan bu teknoparkımızda 34 firmamız şu anda faaliyet gösteriyor. Kalkınma ajansımız ilimizde 336 projeye, 100 milyon TL'lik destek sağladı. Tekstil kenti kurduk. Buradaki kardeşlerimize iş imkanı oluşturduk. Yine Tuşba Kongre Merkezini ilimize kazandırdık. İşte bu yüzden ülkemizin en büyük üçüncü turizm fuarı, Van'da düzenleniyor" dedi.

"Kapıköy Sınır Kapısı 100 milyon TL'lik yatırımla modernize edildi"

Turizm fuarı sayesinde Van'ın bir milyon kişiyi ağırladığını hatırlatan Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Abalı Kayak Tesisini, yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunduk. Van'da 362 bin genç evladımız var. Onların geleceği, bizlerin de geleceği. İlimizde istihdam oluşturacak yatırımlara önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Burası sunduğumuz teşvikler sayesinde öyle bir talep gördü ki; mevcut alan artık yetmiyor. Üretimlerini Van'a taşımak için sırada bekleyen firmalarımız mevcut. Tekstil kenti Vanlı kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. İkinci etabını 50 fabrikaya devredeceğiz. Fabrika demek üretim demek, iş demek. Van'ı daha da zenginleştirmeye devam edeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak bunun sözünü veriyorum. Erciş OSB'nin alt yapısı bitmiş, ancak enerji nakil hattı şebekesi ve ana yolu bağlantısı olmadığı için yatırımcılara tahsis edemiyoruz. Öğrenir öğrenmez ben bunun talimatını verdim. Erciş OSB'ye 13 milyon lira kaynak aktarıyoruz. Van'a hayırlı uğurlu olsun. Yine YYÜ'de girişimcilik merkezi kuracağız. Bu merkez Van'da yüksek katma değer üretip, girişimcilik potansiyelinin ortaya çıkmasına hizmet edecektir. Van, inşallah doğunun parlayan yıldızı olacak. Bölgemiz ve ülkemiz için büyük ticaret potansiyeli taşıyan Van, Türkiye-İran sınırının yaklaşık 300 kilometre sınırlarına sahip. Van'ın 50 yıllık hayali olan Kapıköy Sınır Kapısı 100 milyon TL'lik yatırımla modernize edildi. Türkiye'nin en modern sınır kapısını Van'a kazandırdık."

“Van'ı, Vanlı kardeşlerimizi hiçbir zaman Kandil'den emir alanların insafına terk etmeyeceğiz”

31 Mart'ta Van'da huzurun ve hizmetin devamı için sandığa gidileceğini hatırlatan Varank, “Yeter ki Van, bizim arkamızda olsun. Van'ı, Vanlı kardeşlerimizi hiçbir zaman Kandil'den emir alanların insafına terk etmeyeceğiz. Bu topraklarda tüm vatandaşlarımızın tek isteği zalim terör örgütü baskısının sona ermesi. O yüzden Van'da herkes, gönül rahatlığıyla sandığa gidip iradelerini ortaya koymalıdır" dedi. Bakan Varank, konuşmasının sonunda Van Büyükşehir ve ilçe Belediye Başkan adaylarıyla sahnede el ele tutuşup poz verdi.

Bakan Varank, buradaki programın ardından Çaldıran ilçesine geçerek, İski ve Bazidi aşiretlerinin barış yemeğine katıldı.

AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, İl Başkanı Kayahan Türkmenoğlu'nun da birer selamlama konuşması yaptığı program AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva'nın projelerini anlatması ile sona erdi.