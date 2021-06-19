Bakan Yardımcısı Yavuz tarihi ve turistik mekanları gezdi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Van'daki programı çerçevesinde tarihi ve turistik mekanlarda incelemelerde bulundu.

Sabah ilk olarak Van Kalesi'nin güneyinde yer alan eski Van şehrinin bulunduğu alana gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Hüsrevpaşa Camisi'nde incelemelerde bulundu. Vali Mehmet Emin Bilmez ve ilgili kurum amirleri, Bakan Yardımcısı Yavuz'a Van Kalesi'nin güneyinde eski Van şehrinde yapılması planlanan restorasyon çalışmaları ile ilgili harita üzerinden detaylı bilgi verdi.

Daha sonra tarihi Kayaçelebi Camiine geçen Bakan Yardımcısı Yavuz, Vali Bilmez ve beraberindekiler incelemelerini tamamlayıp Van Müzesine geçti. Van Müzesini gezip bilgi alan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Erciş ilçesine geçti.

Bakan Yardımcısı Yavuz'a Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Müze Müdürü Erol Uslu, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve ilgili kurum müdürlerinin eşlik etti.