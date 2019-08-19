İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Yardımcısının hayatını kaybettiği kazada yaralananlar Van'a sevk edildi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof.

Dr. Ahmet Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazada yaralanan 3 kişi ise Van'daki hastanelere sevk edildi.


Bitlis'in Adilcevaz ilçesiyle Van'ın Erciş ilçesi arasındaki Bayraklı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada Bakan Yardımcısı Dursun hayatını kaybederken, beraberindeki 3 kişi de yaralanmıştı. Erciş Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar Ferhat Küçük ve Mehmet Şakir Salduz Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine, Töre Üst ise Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildi.


Bakan Yardımcısı Dursun'un cenazesinin ise Van Ferit Melen Havalimanında yapılacak törenle İstanbul'a gönderilmesi bekleniliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.