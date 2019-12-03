Bakanlıktan Tuşba Belediyesine çöp konteyneri desteği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hibe ettiği 500 adet çöp konteynerinin ilk grubu olan 122 adedi, Van'ın Tuşba Belediyesi tarafından teslim alındı.

Bakanlıklara sunduğu projeler ve yürüttüğü görüşmeler sonucunda Ankara'ya her gittiğinde eli boş dönmeyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, adeta tuttuğunu koparıyor. Başkan Akman'ın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a yaptığı ziyaretin ardından belediyeye hibe olarak verilen 500 adet çöp konteynerinin ilk grubu Tuşba Belediyesine teslim edildi. Gerek Sahil Yolu Projesi'nin asfaltlama, yürüyüş ve bisiklet yolu, İstasyon Mahallesi Semt Çarşısı, Ağartı Halk Plajı Projesi, 24 Adet Semt Sahası Projesi, hizmet binası inşaatı, İskele Sahil Yolu 2. Etabının tamamlanması için bakanlıklara sundukları projelere gerekse bakanlıklar nezdinde yürüttüğü görüşmeler sonucu ciddi destekler aldığını dile getiren Başkan Akman, “Bugüne kadar merkezi 4 mahallemiz olan Akköprü, İstasyon, İskele ve Abdurrahman Gazi mahallelerinde evsel atıklar, poşetleme sistemi ile toplanarak Katı Atık Depolama Tesisine götürülmektedir. Poşetleme sistemi uygulanan mahallelerimizde çöp konteyneri bırakılmamaktadır. Dolayısıyla her gün 21.00-22.00 saatlerinde bırakılan çöp poşetleri gece ekiplerimiz tarafından alınmaktadır. Böylece, poşetleme sistemi ile görüntü kirliliği ve kötü kokular önlenmiş oluyor” dedi.

Poşetleme sistemi uygulanan 4 mahallenin dışında kalan diğer 63 mahalleye ise 2014 yılından bu yana 5 bin civarında çöp konteyneri dağıtıldığını anlatan Başkan Akman, “Ancak; önceki yıllarda dağıtılan çöp konteynerlerinin kullanım ömürleri tamamlandığından ötürü durmadan yeni konteyner ihtiyacı doğmaktadır. Bunun için Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a yaptığımız ziyarette; bu ihtiyacımızı dile getirmiştik. Bakanımızın talimatları ile Tuşba Belediyemize hibe edilen 500 adet çöp konteynerinin ilk grubu olan 122 adeti bize ulaştı” diye konuştu.

Bakanlık tarafından gönderilen çöp konteynerlerinin ulaşmasıyla; halktan gelen talepler doğrultusunda şehir temizliği konusunda üst seviyede olan hizmetlerini daha da bir üst seviyeye çıkarmak istediklerini vurgulayan Başkan Akman, “Amacımız; temiz olan ilçemizin tertemiz olmasıdır. Bunun için, talepler doğrultusunda dağıtımımızı yapacağız” şeklinde konuştu.