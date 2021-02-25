Bakanlıktan Tuşbalı öğretmenlere başarı belgesi

Van'ın Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda görev yapan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygun görülen öğretmenlere başarı belgesi verildi.

Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen belge töreninde konuşan Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, “Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan ulusal ve uluslararası izleme araştırmalarında, saha uygulamalarında, ulusal araştırmalara yönelik sorunların hazırlanmasında, değerlendirilmesinde, puanlamasında ve bunlara ait raporların oluşturulmasında göstermiş oldukları olumlu çalışmalarından dolayı öğretmenlerimiz başarı belgesi ile ödüllendirildiler. Ben bu başarıdan dolayı öğretmenlerimizi tebrik ediyor ve kutluyorum. Biz de Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü camiası olarak 45 bin öğrenciye 2 bin 700 öğretmen ile hizmet veriyoruz ve her bir öğretmenimizin kazandıracağı artı değerle ilçemizi, şehrimizi kalkındıracağız. Tuşba ailesi olarak Türkiye Milli Eğitim sistemine böyle bir katkı sunduğumuz için mutluluk duyuyor ve bu katkıyı sağladığınız için siz öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Belgeyi almayı hak kazanan öğretmenlere belgeleri Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, Şube Müdürleri Ebubekir Yetkin ve Mehmet Kızıldeniz tarafından takdim edildi.