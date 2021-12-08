Bakışık'ın hayvan içme suyu sorunu giderildi

Van Büyükşehir Belediyesi, Saray ilçesinin Bakışık Mahallesi'nde yaşanan hayvan içme suyu sorununu yaptığı sondaj çalışmasıyla giderdi.

Tarım ve hayvancılık alanında yaptığı çalışmalarla çiftçilere can suyu olan Van Büyükşehir Belediyesi, güneş enerji sistemli hayvan içme suyu tesislerinin kurulumuna devam ediyor. Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile yapılan işbirliği çerçevesinde Saray'ın Bakışık Mahallesi'nde hayvan içme suyu sıkıntısı çözüldü. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan sondaj çalışmasında suya ulaşılan bölgede yaşanan elektrik sıkıntısı da kurulan güneş enerji panelleri sayesinde giderildi.

Projeyi incelemek üzere bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Saray Kaymakamı Yunus Ataman ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun, sıvatlara ilk suyu verdi.

Bölgede bulunan 15 bin hayvanın su ihtiyacını karşılayacak olan tesis ile tarım ve hayvancılığı geliştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, bu tip projelerle vatandaşlara destek verme adına çalışmalarını yürüttüklerini ifade etti. Genel Sekreter Çelikel, ‘‘140 metreden çıkarttığımız suyu 70 metre uzunluğundaki sıvatlara aktaracağız. Yine projemiz kapsamında sıvat çevresine 5 dönümlük alanı da çevirerek ağaçlandırdık. Temennimiz de o ki yöre halkı projeyi sahiplensin. DAP ortaklığıyla yürüttüğümüz projede vatandaşlarımızın yaylada uzağa gitmeden daha yakında suya kavuşacaklar. Önümüzdeki sene de farklı ilçe ve mahallelerde çalışmalarımız sürecek. Proje maliyetimiz de 800 bin liranın üzerinde bir yatırım. Bu sene yine DAP'a 26 proje sunduk. Önümüzdeki sene bu 26 projemizi de hayata geçireceğiz. Önümüzdeki sene daha güçlü bir şekilde arazi yollarımız, kanallar, gölet yapımları gibi birçok alanda desteklerimizi sunağıcak. Yöremize hayırlı uğurlu olsun'' dedi.

Mahalle Muhtarı Hanifi Sonsuz ise daha önce hayvanların su için köye gelip sonra tekrar yaylaya çıktıklarını vurgulayıp, çok sıkıntı yaşadıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.