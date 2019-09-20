İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bal sezonu açılış programında arı saldırısı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde bal hasat sezonunun açılışı için düzenlenen programda protokol üyeleri arıların saldırısına uğradı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde bal hasat sezonunun açılışı için düzenlenen programda protokol üyeleri arıların saldırısına uğradı.


Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan'ın öncülüğünde Bahçesaray ilçesinde bal hasat programı düzenlendi. Oldukça verimli bir sezon geçiren arıcılar, 'şükür duası' yapmak istedi. Şükür duasına Kaymakam Muhammet Öztabak, İlçe Müftüsü Mustafa Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Abdullah Başar, Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Bahçesaray Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz, Bahçesaray Tarım ve Orman İlçe Müdürü Erkan Hakan ve arıcılar katıldı. Üzerinde arıcı kıyafeti bulunmayan İlçe Müftüsü Mustafa Kaya, kovanların yanına gelerek protokol üyelerinin de hazır bulunduğu programda dua okuduğu sırada arıların saldırısı başladı. Bir anda telaşa kapılan ve üzerinde arıcı kıyafeti bulunmayan protokol üyeleri sağa sola kaçtı. Protokol üyeleri ve arıcılar, yaklaşık 100 metre kadar uzaklaştı. Arı kovanlarının yanından uzaklaşan protokol üyeleri, törene buradan devam etti. Yapılan duanın ardından katılımcılara bal ikram edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.