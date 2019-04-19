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Balık avlamaya giden Ömer 12 gündür bulunamadı

Van’ın Çaldıran ilçesinde 12 gün önce balık avlamak amacıyla Kaz Gölü’ne giden Ömer Topgaç’ı arama çalışmaları bugün de sonuç vermedi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde 12 gün önce balık avlamak amacıyla Kaz Gölü'ne giden Ömer Topgaç'ı arama çalışmaları bugün de sonuç vermedi.


Çaldıran ilçesine bağlı Kalkandelen Mahallesi'nde oturan Ömer Topgaç (21), 7 Nisan Pazar sabahı balık avlamak için Kaz Gölü'ne gitmek üzere evden çıktı. Topgaç akşam eve dönmeyince, yakınları tarafından jandarma ekiplerine haber verildi. Dün Ankara Özel Asayiş Komutanlığından gelen 8 kişilik özel ekibin de katılımıyla İl Jandarma Arama Kurtarma ve Su Altı Timi ile AFAD ekipleri de arama çalışmalarını sürdürüyor.


Bugün etkili olan kar yağışı altında Sellik Köprüsü'nün bin 500 metre altından arama faaliyetini başlatan ekipler; el, ayak ve sondalama metodu ile suyun içerisinde 5 kilometrelik mesafede arama tarama yaptı. Tüm çalışmalara rağmen bugün de Topgaç'a ulaşılamazken, arama tarama faaliyetine bugünlük ara verildi.

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