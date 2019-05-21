Balık katliamını jandarma önledi

Geçtiğimiz yıl alınan emniyet tedbirleri sayesinde inci kefali balığı derelerdeki yolculuğunu sorunsuz tamamlamıştı. İl Jandarma Komutanlığı bu yıl da aldığı tedbirlerle yasak döneminde avlanmaya çalışan balıkçılara göz açtırmıyor. Van'ın simgelerinden olan inci kefalinin üreme mevsiminde uygulanan av yasağı nedeniyle jandarma ekipleri karada devriyelerle, Van Gölü'nde ise bot timleriyle tedbirlerini sürdürüyor.

Aldığı tedbirleri gece gündüz devam ettiren Van İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Bot Timi ile Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından müşterek olarak icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, eski Bendimahi Köprüsü civarında suya gerili vaziyette 500 metre manyat ağ ile ağ içerisinde 10 ton canlı inci kefali ele geçirildi. Balıklar canlı vaziyette Van Gölü'ne bırakılırken, ele geçirilen manyat ağ Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.