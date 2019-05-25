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Balık tutarken çaya düşen lise öğrencisi kayboldu

Van’ın Gürpınar ilçesinde arkadaşlarıyla balık tutmaya giden lise öğrencisi dengesini kaybederek düştüğü çayda kayboldu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde arkadaşlarıyla balık tutmaya giden lise öğrencisi dengesini kaybederek düştüğü çayda kayboldu.


Edinilen bilgiye göre olay, Gürpınar ilçesine bağlı Aşağıkaymaz Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Gürpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Murat Gündüç (17) ve arkadaşları, balık tutmak için Dönemeç Çay'ına gitti. Balık tutarken dengesini kaybeden Gündüç, çaya düştü. Gündüç'ü kurtarmaya çalışan arkadaşları başarılı olamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum (AFAD) ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede çalışma başlatan Polis Sualtı Timi ile AFAD ekipleri kayıp genci bulamadı.


Arama çalışmaları havanın kararmasından dolayı sonlandırılırken, çalışmaların yarın sabah aynı noktada devam edileceği belirtildi.

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