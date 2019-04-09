Balık tutmaya giden gençten 2 gündür haber alınamıyor

Van'ın Çaldıran ilçesinde balık tutmak için evden ayrılan gençten 2 gündür haber alınamıyor.

Çaldıran'a bağlı Kalkandelen Mahallesi'nde yaşayan Ömer Topgaç (21) Pazar günü sabah saatlerinde balık tutmak için Kaz Gölü'ne gitti. Akşam eve dönmeyen Topgaç'ın ailesi ve yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, dün Topgaç'ın balık avlamak için gittiği göl ve çevresinde arama çalışması başlattı. Bölgeye uzman 5 kişilik AFAD ekibi ve Van İl Jandarma Arama Kurtarma ve Su Altı Timi de gönderildi. Gece geç saatlere kadar yapılan çalışmalarda olumlu bir neticeye ulaşılamayınca çalışmalara son verildi. Karların erimesi sonucu suyun debisi yükselince dalgıçların işi zora girdi. Derenin yönünü çevirmek için Van Büyükşehir Belediyesinden iş makinesi talep edildi. Ekipler, sabahın erken saatlerinde Topgaç'ı bulmak için yeniden çalışma başlatırken, bugünkü çalışmalara Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki arama kurtarma köpekleri de katıldı.