İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Baraja düşen Evin'i arama çalışmaları devam ediyor

Van’ın Erciş ilçesinde Morgedik Barajı’na düşen 7 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor.

Van'ın Erciş ilçesinde Morgedik Barajı'na düşen 7 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor.


Erciş ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki Morgedik Baraj göletine düşen Evin Çiçek'i arama çalışmaları sürüyor. Van'dan gelen jandarma su altı ekipleri, Evin'in düştüğü alanı karış karış arıyor.


Baba Esat Çiçek, çocuğunun oyun oynadığını belirterek, “Karşıdan adam telefon açtı, ‘Neredesin, çocuğun suya düşmüş' dedi. Geldim baktım bir çocuğum düşmüş, diğeri de burada bekliyor ağlıyordu. Suya atlayacaktım, millet beni tuttu bırakmadı” dedi.


Evin'in amcası Mehmet Şirin Çiçek ise, arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Temennimiz bir an önce ekiplerin çocuğumuzun cansız bedenini bize teslim etmesidir. Gölet etrafında çok sayıda köy mevcut. Etrafının mutlaka kapatılması gerekiyor. Biz yandık, bari başkaları yanmasın'' şeklinde konuştu.


Evin'i arama çalışmalarına jandarma bot ve su altı dalgıç ekipleri ile vatandaşlar katılıyor. Sağlık ekipleri ise alanda hazır bekletiliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.