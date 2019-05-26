Baraja düşen Evin'i arama çalışmaları devam ediyor

Van'ın Erciş ilçesinde Morgedik Barajı'na düşen 7 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor.

Erciş ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki Morgedik Baraj göletine düşen Evin Çiçek'i arama çalışmaları sürüyor. Van'dan gelen jandarma su altı ekipleri, Evin'in düştüğü alanı karış karış arıyor.

Baba Esat Çiçek, çocuğunun oyun oynadığını belirterek, “Karşıdan adam telefon açtı, ‘Neredesin, çocuğun suya düşmüş' dedi. Geldim baktım bir çocuğum düşmüş, diğeri de burada bekliyor ağlıyordu. Suya atlayacaktım, millet beni tuttu bırakmadı” dedi.

Evin'in amcası Mehmet Şirin Çiçek ise, arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Temennimiz bir an önce ekiplerin çocuğumuzun cansız bedenini bize teslim etmesidir. Gölet etrafında çok sayıda köy mevcut. Etrafının mutlaka kapatılması gerekiyor. Biz yandık, bari başkaları yanmasın'' şeklinde konuştu.

Evin'i arama çalışmalarına jandarma bot ve su altı dalgıç ekipleri ile vatandaşlar katılıyor. Sağlık ekipleri ise alanda hazır bekletiliyor.