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‘Barut'un katıldığı operasyonda 52 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Başkale ilçesindeki bir ikamette uyuşturucu madde arama köpeği ‘Barut’un da katılımıyla yapılan aramada 52 kilo 811 gram toz esrar, 5 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin ve 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Başkale ilçesindeki bir ikamette uyuşturucu madde arama köpeği ‘Barut'un da katılımıyla yapılan aramada 52 kilo 811 gram toz esrar, 5 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin ve 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.


Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, ilçenin Hafiziye Mahallesi'nde ikamet eden şüpheli bir şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Uyuşturucu madde arama köpeği ‘Barut'un da katılımıyla şüpheli şahsın ikametine düzenlenen operasyonda; 50 paket halinde 52 kilo 811 gram toz esrar, 5 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin maddesi ve 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili evde bulunan 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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