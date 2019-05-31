İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Tuşba ilçesi Yavuz Selim İlkokulunda düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencileri bisikletle ödüllendirdi.


Minik öğrenciler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani ve beraberindekilerle birlikte Vali Bilmez'in makamına geçti. Vali Bilmez, kendisine çiçek takdim eden minik öğrencilerden yaptıkları resimlerin hikayesini dinledi.


Daha sonra günü anısına öğrencilerle fotoğraf çektiren Vali Mehmet Emin Bilmez, dereceye giren öğrencilere bisikletlerini teslim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.