Başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Minik öğrenciler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani ve beraberindekilerle birlikte Vali Bilmez'in makamına geçti. Vali Bilmez, kendisine çiçek takdim eden minik öğrencilerden yaptıkları resimlerin hikayesini dinledi.

Daha sonra günü anısına öğrencilerle fotoğraf çektiren Vali Mehmet Emin Bilmez, dereceye giren öğrencilere bisikletlerini teslim etti.